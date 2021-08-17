Известный украинский travel-блогер и экс-ведущий популярного шоу назвал Одессу колхозом

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Travel-блогер Ян Гордиенко в своем Instagram пожаловался на отдых в Одессе. Он считает, что если бы бюджетные деньги не “проходили” мимо — это был бы очень достойный курорт, передает УНН.

Цитата

“В Одессе сумасшедшие цены, но полное отсутствие сервиса. Ужасные дороги и тротуары. Полное отсутствие общего дизайн-кода, адский колхоз и полная безвкусица везде. Все лепят свои ларьки и тонну рекламы где угодно”, — прокомментировал он.

Гордиенко считает, что ответственность за этот беспредел должна нести местная власть.

“Это большой позор местной власти, так как Одесса — невероятно богатый город, и, если бы деньги не шли мимо, это был бы очень достойный курорт”, — резюмировал путешественник.

Напомним, на одесской “трассе здоровья” обнаружили элитную наливайку, а буквально недавно на иностранца обрушился фасад здания прям в центре города.

Но вместо наведения порядка местная власть Одессы прибегла к другому способу привлечения туристов в город. В различных городах мира, которые одесские чиновники называют “побратимами”, за деньги одесситов устанавливаются 200- килограммовые бронзовые якоря-сердца как символ Одессы.

Стоимость каждого из них около 300 тысяч гривен. Сделаны они по проекту скандальной российской дизайн-студией Артемия Лебедева.

При этом целесообразность такого метода не ясна. В Одесском горсовете сообщили, что “отслеживание эффективности уже установленных скульптур с использованием количественных и математических показателей не регламентировано решением Одесского городского совета”.

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