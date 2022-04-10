Відомий мем Coffin Dance продали на аукціоні, частина коштів піде на підтримку українських благодійних організацій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. NFT-токен відомого мему Coffin Dance продали на аукціоні за 1,046 млн доларів (372 Ethereum). Токен був випущений у партнерстві з українською громадою, частина коштів піде на підтримку українських благодійних організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Peoples Gazette.
Деталі
Як зазначається, 250 тисяч доларів із продажу передадуть до фонду "Повернись живим", 500 тисяч доларів отримають герої відео, мема та NFT-токена, ще 250 тисяч доларів отримає рекламна агенція Bads.
"Ця битва не лише за Україну, а й за всю вільну Європу. Якщо Україна не вистоїть, світ може опинитися на порозі Третьої світової війни", — заявив лідер танцювальної групи Бенджамін Айду.
Довідка
Мем Coffin Dance (Dancing Pallbearers) став одним із найвідоміших мемів 2020 року. Африканські трунарі, які танцюють, стали всесвітньо знаменитими, коли на відео наклали композицію Vicetone & Tony Igy — Astronomia.
Доповнення
NFT - особливий тип криптовалюти, який є одиницею даних на основі технології блокчейн. Такі токени є унікальними цифровими елементами та підтверджують право власності у єдиній світовій системі. NFT невзаємозамінний токен. В нього немає фіксованої ціни, яку можна перевести в іншу валюту. Власність у такому форматі може коштувати, умовно, від 1 цента до мільярда доларів.
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