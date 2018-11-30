Видобуток вугілля зменшився майже на 10%

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Загальний видобуток вугілля в Україні за 29 днів листопада цього року становив 2,68 млн тонн, що на 9,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у Facebook, передає УНН.