Видобуток вугілля зменшився майже на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Загальний видобуток вугілля в Україні за 29 днів листопада цього року становив 2,68 млн тонн, що на 9,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у Facebook, передає УНН.
Зокрема, як зазначає прес-служба, підприємства Міненерговугілля у листопаді видобули 319 тис. тонн, а торік – 424,8 тис. тонн. Приватні компанії виробили 2,361 млн тонн, торік – 2,545 млн тонн.
Нагадаємо, на 30 листопада Україна накопичила на складах ТЕС і ТЕЦ 1,751 млн тонн вугілля, що на 214,8 тис. тонн або 14% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року.
Також нагадаємо, понад половину обсягів вугілля Україна закуповує в Росії.