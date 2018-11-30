Добыча угля уменьшилась почти на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Общая добыча угля в Украине за 29 дней ноября этого года составила 2,68 млн тонн, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в Facebook, передает УНН.
В частности, как отмечает пресс-служба, предприятия Минэнергоугля в ноябре добыли 319 тыс. тонн, а в прошлом году - 424,8 тыс. тонн. Частные компании произвели 2,361 млн тонн, в прошлом - 2,545 млн тонн.
Напомним, на 30 ноября Украина накопила на складах ТЭС и ТЭЦ 1,751 млн тонн угля, что на 214,8 тыс. тонн или 14% больше, чем на аналогичную дату 2017 года.
Также напомним, более половины объемов угля Украина закупает в России.