Україна збільшила запаси вугілля на 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна накопичила на сьогодні на складах ТЕС і ТЕЦ 1,751 млн тонн вугілля, що на 214,8 тис. тонн або 14% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року. Про це йдеться у даних прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості у Facebook, передає УНН.
При цьому, за інформацією відомства, запаси мазуту на сьогодні становлять 38,7 тис. тонн, що на 53,5% менше, ніж торік.
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Нагадаємо, станом на 5 листопада 2018 року запаси вугілля на складах українських ТЕС і ТЕЦ становили 1,932 млн тонн, що на 41,6% більше, ніж на аналогічний період минулого року.