Україна збільшила запаси вугілля на 14%

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна накопичила на сьогодні на складах ТЕС і ТЕЦ 1,751 млн тонн вугілля, що на 214,8 тис. тонн або 14% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року. Про це йдеться у даних прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості у Facebook, передає УНН.