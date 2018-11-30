Украина увеличила запасы угля на 14%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86996 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104132 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139231 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136945 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132572 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126567 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164888 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 108225 просмотра
Актуальное
Украина увеличила запасы угля на 14%

Украина увеличила запасы угля на 14%

Киев  •  УНН

 • 17917 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина накопила сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ 1,751 млн тонн угля, что на 214,8 тыс. тонн или 14% больше, чем на аналогичную дату 2017 года. Об этом говорится в данных пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности в Facebook, передает УНН.

При этом, по информации ведомства, запасы мазута на сегодня составляют 38,7 тыс. тонн, что на 53,5% меньше, чем в прошлом году.

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Напомним, на 5 ноября 2018 года запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ составили 1,932 млн тонн, что на 41,6% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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