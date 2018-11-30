Украина увеличила запасы угля на 14%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина накопила сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ 1,751 млн тонн угля, что на 214,8 тыс. тонн или 14% больше, чем на аналогичную дату 2017 года. Об этом говорится в данных пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности в Facebook, передает УНН.
При этом, по информации ведомства, запасы мазута на сегодня составляют 38,7 тыс. тонн, что на 53,5% меньше, чем в прошлом году.
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Напомним, на 5 ноября 2018 года запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ составили 1,932 млн тонн, что на 41,6% больше, чем на аналогичный период прошлого года.