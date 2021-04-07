Відновлення Офісу Президента після мітингів: у ДУС назвали вартість ремонту

Цитата

“За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження Приватним Науково-виробничим підприємством „Спектр“ встановлено, що орієнтовна вартість робіт з ремонту та відновленню конструктивних елементів, елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку — пам’ятник архітектури місцевого значення за адресою: Київ вулиця Банкова, 11, становить 1 571 610 гривень, а саме: очищення (миття) фасаду і мощення площі — 297 200 грн, ремонт дверних блоків, 9 шт. — 1 158 600 грн, заміна віконного блоку, битого віконного скла, лако-фарбовоного покриття віконних блоків, армування протиударними плівками — 85 000 грн, не передбачувані та додаткові роботи і покриття ризиків (2% від загальної вартості робіт, ДСТУ БД 1.1-1:2012, таблиця 3,пункт 2) — 30 810 грн”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Повідомляється, що на сьогодні стіни адміністративного будинку по вулиці Банковій, 11 у Києві, в якому розміщується Офіс Президента, очищено від фарби (станом на 24 березня 2021 року роботи не виконувалися). На ці роботи витрачено 199 000,00 грн.

“Управлінням здійснюються відповідні заходи для відновлення інших пошкоджень, завданих адміністративному будинку, зокрема вікнам та дверям. Оплата робіт не здійснювалася”, — зазначається у відповіді на запит.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

Доповнення

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.