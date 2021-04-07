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Восстановление Офиса Президента после митингов: в ГУД назвали стоимость ремонта

Восстановление Офиса Президента после митингов: в ГУД назвали стоимость ремонта

Киев  •  УНН

 • 32237 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса Президента, после акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, составляет 1571610 гривен. На очистку стен от краски потрачено 199 тыс. грн. Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН.

Цитата

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования Частным Научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов, элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятник архитектуры местного значения по адресу Киев улица Банковая, 11, составляет 1571610 гривен, а именно: очищение (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 грн, ремонт дверных блоков, 9 шт. - 1158600 грн, замена оконного блока, битого оконного стекла, лакокрасочного покрытия оконных блоков, армирование противоударными пленками - 85000 грн, непредвиденные и дополнительные работы и покрытие рисков (2% от общей стоимости работ, ГОСТ БД 1.1-1 2012, таблица 3, пункт 2) - 30 810 грн", - говорится в ответе на запрос.

Детали

Сообщается, что на сегодня стены административного здания по улице Банковой, 11 в Киеве, в котором размещается Офис Президента, очищено от краски (по состоянию на 24 марта 2021 года работы не выполнялись). На эти работы потрачено 199 000,00 грн.

"Управлением осуществляются соответствующие меры по восстановлению других повреждений, нанесенных административному зданию, в частности окнам и дверям. Оплата работ не осуществлялась", - отмечается в ответе на запрос.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Дополнение

Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.

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