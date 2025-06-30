Відмовився надати інформацію про мільярдні обсяги міжнародної допомоги: НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики

Національне антикорупційне бюро склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу, передає УНН із посиланням на НАБУ.

- йдеться у повідомленні.

Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами

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Як повідомили у Бюро, йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури. Отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов’язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.

Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу