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Відмовився надати інформацію про мільярдні обсяги міжнародної допомоги: НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики

Київ • УНН

 • 949 перегляди

НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу. Йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Відмовився надати інформацію про мільярдні обсяги міжнародної допомоги: НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики

Національне антикорупційне бюро склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу, передає УНН із посиланням на НАБУ.

Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами 

- йдеться у повідомленні.

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Як повідомили у Бюро, йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури. Отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов’язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.

Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, у Національному бюро закликали інші правоохоронні та державні органи, підприємства та установи належно виконувати законні вимоги детективів та сприяти їх роботі на будь-яких етапах.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Україна
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