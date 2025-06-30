Відмовився надати інформацію про мільярдні обсяги міжнародної допомоги: НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики
Київ • УНН
НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу. Йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Національне антикорупційне бюро склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу, передає УНН із посиланням на НАБУ.
Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами
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Як повідомили у Бюро, йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури. Отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов’язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.
Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу
Крім того, у Національному бюро закликали інші правоохоронні та державні органи, підприємства та установи належно виконувати законні вимоги детективів та сприяти їх роботі на будь-яких етапах.
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