Отказался предоставить информацию о миллиардных объемах международной помощи: НАБУ составило протокол на заместителя министра энергетики
Киев • УНН
НАБУ составило протокол на заместителя министра энергетики за отказ предоставить информацию о международной помощи. Речь идет о миллиардных объемах технической помощи на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Национальное антикоррупционное бюро составило протокол на заместителя министра энергетики за отказ предоставить информацию о международной помощи, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
Чиновник отказал в предоставлении информации на официальный запрос НАБУ относительно реализованных и запланированных проектов в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами.
Энергосистема Украины получила более 64 тысяч повреждений с начала вторжения рф – Минэнерго13.06.25, 15:38 • 1703 просмотра
Как сообщили в Бюро, речь идет о миллиардных объемах технической помощи, поступающих в Украину на восстановление и поддержку энергетической инфраструктуры. Получение информации об этих проектах является важным условием для выявления потенциальных коррупционных рисков, связанных с распределением или реализацией международной помощи.
Отказ в предоставлении информации, несмотря на официальный запрос НАБУ, нарушает законодательство и создает препятствия в работе органа
Кроме того, в Национальном бюро призвали другие правоохранительные и государственные органы, предприятия и учреждения надлежаще выполнять законные требования детективов и способствовать их работе на любых этапах.
США передали Украине 18 автотрансформаторов для восстановления энергосетей02.08.24, 18:16 • 20640 просмотров