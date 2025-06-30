Отказался предоставить информацию о миллиардных объемах международной помощи: НАБУ составило протокол на заместителя министра энергетики

Национальное антикоррупционное бюро составило протокол на заместителя министра энергетики за отказ предоставить информацию о международной помощи, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Чиновник отказал в предоставлении информации на официальный запрос НАБУ относительно реализованных и запланированных проектов в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами. - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Бюро, речь идет о миллиардных объемах технической помощи, поступающих в Украину на восстановление и поддержку энергетической инфраструктуры. Получение информации об этих проектах является важным условием для выявления потенциальных коррупционных рисков, связанных с распределением или реализацией международной помощи.

Отказ в предоставлении информации, несмотря на официальный запрос НАБУ, нарушает законодательство и создает препятствия в работе органа - говорится в сообщении.

Кроме того, в Национальном бюро призвали другие правоохранительные и государственные органы, предприятия и учреждения надлежаще выполнять законные требования детективов и способствовать их работе на любых этапах.

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