Відмова від мандату Требушкіна: ЦВК призначила ще одні довибори у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 50 після дострокового припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Відзначимо, що 22 грудня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії.
За інформацією пресслужби, до Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Руслана Требушкіна, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область), за особистою заявою.
"Відтак Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року. При цьому взято до відома, що виборчий процес вказаних проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 16 грудня Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата України Руслана Требушкіна. Відповідне рішення підтримало 327 народних депутатів.
Нагадаємо, після відмови нардепа від "Слуги народу" Зеновія Андрійовича від мандату Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 на неділю, 28 березня 2021 року.