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Отказ от мандата Требушкина: ЦИК назначила еще одни довыборы в ВР

Киев • УНН

 • 17484 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 50 после досрочного прекращения полномочий нардепа Руслана Требушкина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отказ от мандата Требушкина: ЦИК назначила еще одни довыборы в ВР

Отметим, что 22 декабря состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

По информации пресс-службы, в Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Руслана Требушкина, избранного в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область), по личному заявлению.

"Следовательно Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 16 декабря Верховная Рада Украины на пленарном заседании во вторник проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Руслана Требушкина. Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов.

Напомним, после отказа нардепа от "Слуги народа" Зиновия Андреевича от мандата Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на воскресенье, 28 марта 2021 года.

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