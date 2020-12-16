ВР достроково припинила повноваження нардепа Требушкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата України Руслана Требушкіна. Відповідне рішення підтримало 327 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
"На чергових виборах мене обрали головою. Тому прошу підтримати цю постанову", - сказав сам Требушкін, виступаючи у Раді.
"Припинити достроково повноваження народного депутата України Требушкіна Руслана Валерійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №50, Донецька область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - йдеться у проекті постанови.
Так, Требушкін є членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він не входить до складу будь-якої фракції.
Як повідомляв УНН, напередодні народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни у п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.
Водночас, голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко запевнив, що Рада сьогодні не розглядатиме питання призначення на посади в уряді.