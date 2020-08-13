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"Відкриті уроки футболу" проходитимуть в адаптованому форматі - УАФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Із 17-го по 23 серпня у Запоріжжі проходитиме навчання волонтерів соціального проекту "Відкриті уроки футболу", що допомагає дітям переселенців з Донбасу і Криму за підтримки Європейського Союзу. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

Зазначається, що участь у трьох семінарах, організованих із дотриманням вимог карантинних обмежень, візьмуть представники дев'яти регіонів України: Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Київської областей.

"Волонтери проекту підготуються до нового формату проведення заходів, адаптованого до всіх санітарних та протиепідемічних норм", - йдеться у повідомленні.

"Проект буде відновлено, коли діти знову підуть до школи. А поки що вчителі, тренери, шкільні психологи та поліцейські ювенальної превенції підвищать свою майстерність у роботі з хлопчиками й дівчатками, які бажають долучитися до футболу та потребують найбільшої уваги", - зазначив з цього приводу перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Як повідомлялося в УНН, до проекту "Відкриті уроки футболу" щороку долучалися тисячі дітей з різних регіонів України.

Українські Національні Новини

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