"Відкриті уроки футболу" проходитимуть в адаптованому форматі - УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Із 17-го по 23 серпня у Запоріжжі проходитиме навчання волонтерів соціального проекту "Відкриті уроки футболу", що допомагає дітям переселенців з Донбасу і Криму за підтримки Європейського Союзу. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Зазначається, що участь у трьох семінарах, організованих із дотриманням вимог карантинних обмежень, візьмуть представники дев'яти регіонів України: Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Київської областей.
"Волонтери проекту підготуються до нового формату проведення заходів, адаптованого до всіх санітарних та протиепідемічних норм", - йдеться у повідомленні.
"Проект буде відновлено, коли діти знову підуть до школи. А поки що вчителі, тренери, шкільні психологи та поліцейські ювенальної превенції підвищать свою майстерність у роботі з хлопчиками й дівчатками, які бажають долучитися до футболу та потребують найбільшої уваги", - зазначив з цього приводу перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.
Як повідомлялося в УНН, до проекту "Відкриті уроки футболу" щороку долучалися тисячі дітей з різних регіонів України.