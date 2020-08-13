"Открытые уроки футбола" будут проходить в адаптированном формате - УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. С 17 по 23 августа в Запорожье пройдет обучение волонтеров социального проекта "Открытые уроки футбола", что помогает детям переселенцев из Донбасса и Крыма при поддержке Европейского Союза. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Отмечается, что участие в трех семинарах, организованных с соблюдением требований карантина, примут представители девяти регионов Украины: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Киевской областей.
"Волонтеры проекта подготовятся к новому формату проведения мероприятий, адаптированного ко всем санитарным и противоэпидемическим нормам", - говорится в сообщении.
"Проект будет восстановлен, когда дети снова пойдут в школу. А пока учителя, тренера, школьные психологи и полицейские ювенальной превенции повысят свое мастерство в работе с мальчиками и девочками, которые хотят приобщиться к футболу и требуют наибольшего внимания", - отметил по этому поводу первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
Как сообщалось в УНН, в проект "Открытые уроки футбола" ежегодно приобщались тысячи детей из разных регионов Украины.