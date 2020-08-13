"Открытые уроки футбола" будут проходить в адаптированном формате - УАФ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103344 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128915 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108585 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128735 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101577 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102339 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104094 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101975 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101519 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Открытые уроки футбола" будут проходить в адаптированном формате - УАФ

"Открытые уроки футбола" будут проходить в адаптированном формате - УАФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. С 17 по 23 августа в Запорожье пройдет обучение волонтеров социального проекта "Открытые уроки футбола", что помогает детям переселенцев из Донбасса и Крыма при поддержке Европейского Союза. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

Отмечается, что участие в трех семинарах, организованных с соблюдением требований карантина, примут представители девяти регионов Украины: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Киевской областей.

"Волонтеры проекта подготовятся к новому формату проведения мероприятий, адаптированного ко всем санитарным и противоэпидемическим нормам", - говорится в сообщении.

"Проект будет восстановлен, когда дети снова пойдут в школу. А пока учителя, тренера, школьные психологи и полицейские ювенальной превенции повысят свое мастерство в работе с мальчиками и девочками, которые хотят приобщиться к футболу и требуют наибольшего внимания", - отметил по этому поводу первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Как сообщалось в УНН, в проект "Открытые уроки футбола" ежегодно приобщались тысячи детей из разных регионов Украины.

Украинские Национальные Новости

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