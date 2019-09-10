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Відкрите тренування збірної у Дніпрі відвідала рекордна кількість уболівальників — Павелко

Київ • УНН

 • 7862 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Учора на "Дніпро-Арена" відбулося відкрите тренування національної збірної з футболу напередодні сьогоднішнього товариського матчу зі збірною Нігерії. Відвідала його рекордна кількість уболівальників, повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Дніпро-Арена" встановлює символічний рекорд за відвідуваністю на відкритих тренуваннях національної збірної України! Більш ніж 7 тисяч глядачів!!! Яскравий доказ того, що у місті неймовірно скучили за великим футболом і по-особливому люблять головну команду країни на чолі з Андрієм Шевченком! Пишаюся своїм рідним містом! Завжди! Фантастична атмосфера!

Впевнений, що це тренування запам’ятається всім футболістам збірної, які відчули себе частинкою великої дружньої родини!" - написав він, додавши, то тепла і дружня атмосфера панувала учора і на товариському матчі збірних студентів України та Нігерії.

"Захід відбувся на реконструйованому стадіоні "Олімпійські резерви" за підтримки посольства Нігерії в Україні на чолі з паном Мартіном С. Адаму. Нові знайомства, цікаве спілкування та улюблений футбол об’єднали два різні континенти і два народи!" - прокоментував Павелко.

Нагадаємо, днями "синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:0 збірну Литви в рамках відбіркового турніру на Євро-2020.

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