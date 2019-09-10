Открытую тренировку сборной в Днепре посетило рекордное количество болельщиков – Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вчера на "Днепр-Арена" состоялась открытая тренировка национальной сборной по футболу накануне сегодняшнего товарищеского матча со сборной Нигерии. Посетило его рекордное количество болельщиков, сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Днепр-Арена" устанавливает символический рекорд по посещаемости на открытых тренировках сборной Украины! Более 7 тысяч зрителей!!! Яркое доказательство того, что в городе невероятно соскучились по большому футболу и по-особому любят главную команду страны во главе с Андреем Шевченко! Горжусь своим родным городом! Всегда! Фантастическая атмосфера!
Уверен, что эта тренировка запомнится всем футболистам сборной, которые почувствовали себя частью большой дружной семьи!" - написал он, добавив, то теплая и дружеская атмосфера царила вчера и на товарищеском матче сборных студентов Украины и Нигерии.
"Мероприятие состоялось на реконструированном стадионе "Олимпийские резервы" при поддержке посольства Нигерии в Украине во главе с господином Мартином С. Адаму. Новые знакомства, интересное общение и любимый футбол объединили два разных континента и два народа!" - прокомментировал Павелко.
Напомним, на днях "сине-желтые" победили со счетом 3:0 сборную Литвы в рамках отборочного турнира на Евро-2020.