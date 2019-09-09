Павелко о победе сборной Украины: этот успех - для наших героев

"Я считаю, что в Украине сегодня большой праздник. Домой, на родину вернулись из российского плена наши земляки. Этот успех в первую очередь - для наших героев", - заявил он.

Павелко также отметил качество игры сборной Украины, поблагодарив игроков и тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко за выполненную в поединке работу.

"Каждый выложился на сто процентов. При том, что был еще непростой нюанс - искусственное поле", - сообщил он.

Кроме того, Президент УАФ поблагодарил болельщиков матча и Литовскую федерацию футбола за теплый прием сборной Украины.

"Мы еще раз увидели, что Литва и Украина - близкие друзья, мы - команда единомышленников. Уверен, что в будущем такая дружба будет только крепнуть и развиваться на уровне обмена опытом между нашими странами", - заявил он.

Павелко напомнил, что вскоре сборная Украины сыграет матч со сборной Нигерии. Поединок состоится на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре.

"Это одна из самых сильных команд Африканского континента. Она играет в очень интересный футбол. Для нашей сборной это будет непростой спарринг, чтобы тренеры смогли проверить ребят в противостоянии с таким крепким соперником. Мы готовимся к Евро-2020, но через несколько лет пройдет чемпионат мира в Катаре. Естественно, что сборная Украины также хочет попасть на мундиаль.

Поэтому стиль игры других команд нужно изучать уже сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов", - сказал он, добавив, что ажиотаж вокруг матча - большой, а билеты активно раскупаются.

Как писал УНН, сборная Украины одержала разгромную победу над Литвой - счет 3:0.