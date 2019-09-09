Павелко про перемогу збірної України: цей успіх – для наших героїв

"Я вважаю, що в України сьогодні велике свято. Додому, на батьківщину, повернулися з російського полону наші земляки. Цей успіх у першу чергу — для наших героїв", - заявив він.

Павелко також відзначив якість гри збірної України, подякувавши гравцям та тренерському штабу на чолі з Андрієм Шевченком за виконану у поєдинку роботу.

"Кожен виклався на сто відсотків. При тому, що був ще непростий нюанс — штучне поле", - повідомив він.

Крім того, Президент УАФ подякував вболівальникам матчу та Литовській федерації футболу за теплий прийом збірної України.

"Ми ще раз побачили, що Литва й Україна — близькі друзі, ми — команда однодумців. Упевнений, що в майбутньому така дружба буде тільки міцнішати й розвиватися на рівні обміну досвідом між нашими країнами", - заявив він.

Павелко нагадав, що невдовзі збірна України зіграє матч зі збірною Нігерії. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

"Це одна з найсильніших команд Африканського континенту. Вона грає в дуже цікавий футбол. Для нашої збірної це буде непростий спаринг, щоб тренери змогли перевірити хлопців у протистоянні з таким міцним суперником. Ми готуємося до Євро-2020, але за кілька років відбудеться чемпіонат світу в Катарі. Природно, що збірна України також хоче потрапити на мундіаль.

Тому стиль гри інших команд потрібно вивчати вже зараз, щоб не було неприємних сюрпризів", - сказав він, додавши, що ажіотаж навколо матчу - великий, а квитки активно розкуповуються.

Як писав УНН, збірна України здобула розгромну перемогу над Литвою – рахунок 3:0.