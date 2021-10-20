Відкрита для туристів: Аргентина скасувала обмеження на прибуття в країну
Київ • УНН
Київ. 20 жовтня. УНН. Влада Аргентини зняла всі обмеження на прибуття в країну авіарейсами, які були введенні раніше через пандемію коронавірусу. Повідомляє УНН з посиланням на Twitter Національного управління цивільної авіації південноамериканської країни.
Деталі
У вівторок минуло 14 днів після вакцинації 50% населення Аргентини. Зараз в країну можуть в'їжджати аргентинці, іноземні резиденти або туристи, які проживають в сусідніх країнах і пройшли вакцинацію від COVID-19.
З 1 листопада в’їзд буде доступний для всіх вакцинованих з інших країн світу.
Після прибуття, туристи не мають здавати тест на антиген, але зберігається необхідність здачі ПЛР-тесту на території країни.
Щоб припинити обов'язкову семиденну ізоляцію громадяни Аргентини, які не пройшли вакцинацію повністю, після в'їзду мають здати тест на антиген, а потім ПЛР-тест.
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