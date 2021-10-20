Открытая для туристов: Аргентина отменила ограничения на прибытия в страну
Киев • УНН
Киев. 20 октября. УНН. Власти Аргентины сняли все ограничения прибытия в страну авиарейсами, которые были введены ранее из-за пандемии коронавируса. Сообщает УНН со ссылкой на Twitter Национального управления гражданской авиации южноамериканской страны.
Детали
Во вторник прошло 14 дней после вакцинации 50% населения Аргентины. Сейчас в страну могут въезжать аргентинцы, иностранные резиденты или туристы, проживающие в соседних странах, которые прошли вакцинацию от COVID-19.
С 1 ноября въезд будет доступен для всех вакцинированных из других стран мира.
По прибытии, туристы не должны сдавать тест на антиген, но сохраняется необходимость сдачи ПЦР-теста на территории страны.
Чтобы прекратить обязательную семидневную изоляцию граждане Аргентины, которые не прошли вакцинацию полностью, после въезда должны сдать тест на антиген, а затем ПЦР-тест.
Напомним
Власти Кубы отменит с ноября ограничения на передвижение между провинциями.