Видимість для ЛГБТІ: Норвегія допоможе Україні впроваджувати місцеві прайд-ініціативи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Директорка ГО “КиївПрайд” Руслана Панухник підписала угоду про спільний проект із послом Норвегії на 2020 рік, який має назву “Видимість для ЛГБТІ: регіональна перспектива КиївПрайду”. Про це УНН повідомляє з посиланням на КиївПрайд у Facebook.
“Сьогодні, 9 жовтня, директорка ГО „КиївПрайд“ Руслана Панухник зустрілася з послом Норвегії Уле Тер’є Хорпестад. На зустрічі було підписано угоду щодо підвищення потенціалу видимості та участі ЛГБТ+ активістів, спільноти та союзників у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі та Житомирі у рамках спільного проекту на KyivPride2020”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається,що цей проект має назву “Видимість для ЛГБТІ: регіональна перспектива КиївПрайду”. Його мета: створити ядро активістів у ключових українських регіонах, щоб вони змогли впроваджувати місцеві прайд-ініціативи. Також його метою є посилити KyivPride як загальнонаціональну платформу.
Окрім того, проект було відібрано у рамках пріоритету “Демократія, права людини, толерантність з особливою увагою до вразливих груп”.