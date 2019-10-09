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Видимість для ЛГБТІ: Норвегія допоможе Україні впроваджувати місцеві прайд-ініціативи

Київ • УНН

 • 8870 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Директорка ГО “КиївПрайд” Руслана Панухник підписала угоду про спільний проект із послом Норвегії на 2020 рік, який має назву “Видимість для ЛГБТІ: регіональна перспектива КиївПрайду”. Про це УНН повідомляє з посиланням на КиївПрайд у Facebook.

Видимість для ЛГБТІ: Норвегія допоможе Україні впроваджувати місцеві прайд-ініціативи

“Сьогодні, 9 жовтня, директорка ГО „КиївПрайд“ Руслана Панухник зустрілася з послом Норвегії Уле Тер’є Хорпестад. На зустрічі було підписано угоду щодо підвищення потенціалу видимості та участі ЛГБТ+ активістів, спільноти та союзників у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі та Житомирі у рамках спільного проекту на KyivPride2020”, — йдеться в повідомленні.

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Зазначається,що цей проект має назву “Видимість для ЛГБТІ: регіональна перспектива КиївПрайду”. Його мета: створити ядро активістів у ключових українських регіонах, щоб вони змогли впроваджувати місцеві прайд-ініціативи. Також його метою є посилити KyivPride як загальнонаціональну платформу.

Окрім того, проект було відібрано у рамках пріоритету “Демократія, права людини, толерантність з особливою увагою до вразливих груп”.

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