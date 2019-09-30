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У Києві напали на ветерана війни на Донбасі, який є представником ЛГБТ-спільноти

Київ • УНН

 • 9819 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Києві 28 вересня п’ятеро невідомих радикалів напали на ветерана війни на Донбасі Василя Давиденка, який нещодавно зробив камінг-аут як представник ЛГБТ+ спільноти. Про це йдеться на Facebook-сторінці громадської організації “КиївПрайд”, передає УНН.

У Києві напали на ветерана війни на Донбасі, який є представником ЛГБТ-спільноти

“В цю суботу п’ятеро радикалів — гомофобів підстерегли нашого побратима, ветерана Василя Давиденко під його домом і напали. Напали через його камінг-аут... Б’ючи в корпус (нападники — ред.) порвали його спеціальний пояс-корсет для хребта, скаліченого під час війни” — повідомив на своїй сторінці побратим та учасник Маршу Рівності 2019 у колоні військових Віктор Пилипенко.

Повідомляється, що 20 серпня поточного року Василь публічно здійснив камінг-аут як представник ЛГБТ+ спільноти. Одним із основних мотивів піти на війну став його коханий, що також служив.

“КиївПрайд засуджує злочини на ґрунті ненависті за ознаками гомофобії, трансфобії і біфобії та вважає неприпустимим замовчування та потурання безкарності серед агресивно налаштованих право-радикальних груп в українському суспільстві. Ми вимагаємо від Національної поліції України ефективного розслідування цієї справи. Також, наголошуємо на критичній важливості імплементації Національної стратегії з прав людини, включаючи удосконалення законодавства щодо злочинів на ґрунті ненависті”, — йдеться в повідомленні.

В організації висловили підтримку Давиденку та побажали якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв УНН, у Харкові поліція повідомила про підозру трьом чоловікам, які 15 вересня під час конфлікту після завершення Маршу рівності чинили опір поліцейським та розпилили сльозогінний газ.

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