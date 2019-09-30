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В Киеве напали на ветерана войны на Донбассе, который является представителем ЛГБТ-сообщества

Киев • УНН

 • 9819 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве 28 сентября пятеро неизвестных радикалов напали на ветерана войны на Донбассе Василия Давыденко, который недавно сделал каминг-аут как представитель ЛГБТ + сообщества. Об этом говорится на Facebook-странице общественной организации "КиевПрайд", передает УНН.

В Киеве напали на ветерана войны на Донбассе, который является представителем ЛГБТ-сообщества

"В эту субботу пятеро радикалов - гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давыденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута ... Нанося удары в корпус (нападавшие - ред.) порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны", - сообщил на своей странице побратим и участник Марша равенства 2019 году в колонне военных Виктор Пилипенко.

Сообщается, что 20 августа текущего года Василий публично совершил каминг-аут как представитель ЛГБТ + сообщества. Одним из основных мотивов пойти на войну стал его любимый, который также служил.

"КиевПрайд осуждает преступления на почве ненависти по признакам гомофобии, трансфобии и бифобия и считает недопустимым замалчивание и попустительство безнаказанности среди агрессивно настроенных право-радикальных групп в украинском обществе. Мы требуем от Национальной полиции Украины эффективного расследования этого дела. Также, отмечаем критическую важность имплементации Национальной стратегии по правам человека, включая совершенствование законодательства о преступлениях на почве ненависти", - говорится в сообщении.

В организации выразили поддержку Давыденко и пожелали скорейшего выздоровления.

Как сообщал УНН, в Харькове полиция сообщила о подозрении трем мужчинам, которые 15 сентября во время конфликта после завершения Марша равенства сопротивлялись полицейским и распылили слезоточивый газ.

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