Видимость для ЛГБТИ: Норвегия поможет Украине внедрять местные прайд-инициативы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник подписала соглашение о совместном проекте с послом Норвегии на 2020 год, который называется "Видимость для ЛГБТ: региональная перспектива КиевПрайд". Об этом УНН сообщает со ссылкой на КиевПрайд в Facebook.
"Сегодня, 9 октября, директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник встретилась с послом Норвегии Уле Терье Хорпестад. На встрече было подписано соглашение по повышению потенциала видимости и участия ЛГБТ + активистов, сообщества и союзников в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре и Житомире в рамках совместного проекта на KyivPride2020", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что этот проект называется "Видимость для ЛГБТИ: региональная перспектива КиевПрайд". Его цель: создать ядро активистов в ключевых украинских регионах, чтобы они смогли внедрять местные прайд-инициативы. Также его целью является усилить KyivPride как общенациональную платформу.
Кроме того, проект был отобран в рамках приоритета "Демократия, права человека, толерантность с особым вниманием к уязвимым группам".