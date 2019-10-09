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Видимость для ЛГБТИ: Норвегия поможет Украине внедрять местные прайд-инициативы

Киев • УНН

 • 8870 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник подписала соглашение о совместном проекте с послом Норвегии на 2020 год, который называется "Видимость для ЛГБТ: региональная перспектива КиевПрайд". Об этом УНН сообщает со ссылкой на КиевПрайд в Facebook.

Видимость для ЛГБТИ: Норвегия поможет Украине внедрять местные прайд-инициативы

"Сегодня, 9 октября, директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник встретилась с послом Норвегии Уле Терье Хорпестад. На встрече было подписано соглашение по повышению потенциала видимости и участия ЛГБТ + активистов, сообщества и союзников в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре и Житомире в рамках совместного проекта на KyivPride2020", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот проект называется "Видимость для ЛГБТИ: региональная перспектива КиевПрайд". Его цель: создать ядро активистов в ключевых украинских регионах, чтобы они смогли внедрять местные прайд-инициативы. Также его целью является усилить KyivPride как общенациональную платформу.

Кроме того, проект был отобран в рамках приоритета "Демократия, права человека, толерантность с особым вниманием к уязвимым группам".

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