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Відіграли 15 очок відставання: “Будівельник” вдруге обіграв “Дніпро” в плей-офф Суперліги

Київ • УНН

 • 17687 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. БК “Дніпро” вдруге поступився “Будівельнику” в домашньому поєдинку чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Відіграли 15 очок відставання: “Будівельник” вдруге обіграв “Дніпро” в плей-офф Суперліги

Деталі

Господарі виходили на поєдинок з чітким наміром відігратися після стартової поразки. Тож відразу взялися його реалізовувати. Тиснучи на суперника на максимальних швидкостях дніпряни швидко пішли вперед.

По перерві перелому не сталося, господарі і надалі контролювали хід боротьби, збільшивши загальну перевагу до 15 очок. Та найцікавіше почалося в заключній чверті. У киян виявилося достатньо сил, аби значно додати та взятися за порятунок результату. Натомість у “Дніпра” гра розладналася та ще дочасно через перебір фолів залишив гру Закурдаєв. Гості відіграли відставання, а на останніх хвилинах у грі нервів не залишили дніпрянам шансів — 80:84.

Найрезультативнішим у складі киян став Стівен Бурт — 24 очка, 7 підбирань, 7 передач, а також Дево — 14, 7 підбирань. У “Дніпра” відзначимо 15 очок і 6 передач Террела, 14 пунктів Кравцова і 10 очок при 8 підбираннях Боброва.

Зауважимо, що третій матч чвертьфінальної серії команди зіграють у Києві 18 травня. Наразі “Будівельник” лідирує 2:0.

Нагадаємо

“Київ-Баскет” наблизився до виходу в півфінал плей-офф Суперліги. 

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