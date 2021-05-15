“Київ-Баскет” наблизився до виходу в півфінал плей-офф Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. “Київ-Баскет” переміг вдома “Черкаські Мавпи” в другому поєдинку чвертьфінальної серії плей-офф української Суперліги з баскетболу, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Для позитивного підсумкового результату киянам вистачило виграти першу та четверту чверті матчу, звів інші дві в нічию — 76:69.
Найкращими у господарів стали Брендон Янг (16 очок), Сергій Павлов (16) та Богдан Близнюк (13).
Рахунок у серії до трьох виграшів став 2:0 на користь столичного клубу, який виграв регулярний чемпіонат Суперліги.
Зауважимо, що наступний поєдинок серії суперники зіграють 18 травня в Черкасах.
Доповнення
У інших чвертьфіналах Суперліги “Прометей” обіграв “Хімік” (82:69), а “Тернопіль” поступився “Запоріжжю” (69:83. )