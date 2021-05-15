"Киев-Баскет" приблизился к выходу в полуфинал плей-офф Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. “Киев-Баскет” победил дома “Черкасские Обезьяны” во втором поединке четвертьфинальной серии плей-офф украинской Суперлиги по баскетболу, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Для положительного итогового результата киевлянам хватило выиграть первую и четвертую четверти матча, свел другие две вничью — 76:69.
Лучшими у хозяев стали Брэндон Янг (16 очков), Сергей Павлов (16) и Богдан Близнюк (13).
Счет в серии до трех выигрышей стал 2: 0 в пользу столичного клуба, который выиграл регулярный чемпионат Суперлиги.
Заметим, что следующий поединок серии соперники сыграют 18 мая в Черкассах.
Дополнение
В других четвертьфиналах Суперлиги “Прометей” обыграл “Химик” (82:69), а “Тернополь” уступил “Запорожью” (69:83.)