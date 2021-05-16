Сыграли 15 очков отставания: "Будивельник" во второй раз обыграл "Днепр" в плей-офф Суперлиги

Детали

Хозяева выходили на поединок с четким намерением отыграться после стартового поражения. Поэтому сразу взялись его реализовывать. Оказывая давление на соперника на максимальных скоростях днепряне быстро пошли вперед.

После перерыва перелома не произошло, хозяева и в дальнейшем контролировали ход борьбы, увеличив общее преимущество до 15 очков. Но самое интересное началось в заключительной четверти. У киевлян оказалось достаточно сил, чтобы значительно добавить и взяться за спасение результата. Зато у “Днепра” игра разладилась и еще преждевременно из-за перебора фолов покинул декабря Закурдаев. Гости отыграли отставание, а на последних минутах в игре нервов не оставили днепрянам шансов — 80:84.

Самым результативным в составе киевлян стал Стивен Бурт — 24 очка, 7 подборов, 7 передач, а также Дево — 14, 7 подборов. У “Днепра” отметим 15 очков и 6 передач Террела, 14 пунктов Кравцова и 10 очков при 8 подборах Боброва.

Заметим, что третий матч четвертьфинальной серии команды сыграют в Киеве 18 мая. Сейчас “Строитель” лидирует 2: 0.

Напомним

“Киев-Баскет” приблизился к выходу в полуфинал плей-офф Суперлиги.