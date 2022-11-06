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Віддала окупантам табельну зброю: колишній співробітниці правоохоронних органів повідомили про підозру

Віддала окупантам табельну зброю: колишній співробітниці правоохоронних органів повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 354191 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини повідомили про підозру колишній співробітниці правоохоронних органів, яка після початку російського вторгнення працювала на загарбників у селищі Дворічне Харківської області, передає УНН.

 

Деталі

Наголошується, що жінка домовилася із загарбниками, аби її взяли працювати у місцеву окупаційну поліцію. Для цього вона віддала власну табельну зброю. Окупанти надали їй посаду так званого "старшого дільничного" у селищі Дворічне.

Після деокупації села жінка почала переховуватися по підвалах. Правоохоронці встановили де вона ховається і затримали.

Їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо 

До 15 років за ґратами засуджено жителя Шостки, який за завданням куратора з рф збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

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