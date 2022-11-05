До 15 років за ґратами: засуджено чоловіка, який збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. До 15 років за ґратами засуджено жителя Шостки, який за завданням куратора з рф збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
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"Прокурор Сумської обласної прокуратури у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником збройних сил рф до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що виконуючи вказівки куратора, чоловіки відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, дані про кількість їх особового складу та військової техніки, а також її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.
На вирок чоловік чекав під вартою. Суд визнав його винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі.
Стосовно спільника засудженого та куратора з росії триває слідство.
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