К 15 годам за решеткой: осужден мужчина, который собирал данные о местах дислокации подразделений ВСУ

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"Прокурор Сумской областной прокуратуры в суде доказал, что осужденный и его знакомый были привлечены представителем вооруженных сил рф к конфиденциальному сотрудничеству с целью получения разведывательных данных", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что следуя указаниям куратора, мужчины отправляли ему с помощью одного из мессенджеров фото и видео мест дислокации военных подразделений ВСУ и других военных формирований, данные о количестве их личного состава и военной техники, а также ее перемещение на территории г. Шостка. и Шосткинского района Сумской области.

Приговора мужчина ждал под стражей. Суд признал его виновным в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы.

В отношении сообщника осужденного и куратора из россии продолжается следствие.

Напомним

Харьковская областная прокуратура разоблачила служащего лесхоза, который помогал оккупантам вырубать лес на нужды вс рф в Волчанске.