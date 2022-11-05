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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Допомогав загарбникам розкрадати ліс у Вовчанську: прокурори викрили службовця лісгоспу

Допомогав загарбникам розкрадати ліс у Вовчанську: прокурори викрили службовця лісгоспу

Київ • УНН

 • 306228 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Харківська обласна прокуратура викрила службовця лісгоспу, який допомагав окупантам вирубувати ліс на потреби зс рф у Вовчанську, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Окупаційна "влада" запропонувала йому підвищення: обійняти посаду головного інженера фейкового "Вовчанського лісгоспу", на що колаборант погодився.

Крім того, "посадовець" агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.

"Колаборант також "модерував" відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України. Правоохоронці викрили службовця. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному мешканцю м. Вовчанськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо 

Російські окупанти розстріляли автомобіль директора державного підприємства "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва зі стрілецької зброї. Через численні поранення він помер на місці.

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