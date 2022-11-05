Помогал захватчикам разворовывать лес в Волчанске: прокуроры разоблачили служащего лесхоза

Детали

По данным следствия, служащий ГП "Волчанское лесное хозяйство" в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией.

Оккупационная "власть" предложила ему повышение: занять должность главного инженера фейкового "Волчанского лесхоза", на что коллаборант согласился.

Кроме того, "чиновник" агитировал коллег работать на оккупантов и обещал заработную плату в российских рублях.

"Колаборант также "модерировал" возобновление работы лесхоза по заготовке древесины, наладив ее поставку российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных Сил Украины. Правоохранители разоблачили служащего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 34-летнему жителю г. Волчанск по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним

Российские оккупанты расстреляли автомобиль директора государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений он скончался на месте.