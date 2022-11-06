Отдала оккупантам табельное оружие: бывшей сотруднице правоохранительных органов сообщили о подозрении

Детали

Отмечается, что женщина договорилась с захватчиками, чтобы ее взяли на работу в местную оккупационную полицию. Для этого она отдала собственное табельное оружие. Оккупанты предоставили ей должность так называемого "старшего участкового" в поселке Двуречное.

После деоккупации села женщина начала прятаться по подвалам. Правоохранители установили, где она скрывается и задержали.

Ей сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним

К 15 годам за решеткой приговорен житель Шостки, который по заданию куратора из россии собирал данные о местах дислокации подразделений ВСУ.