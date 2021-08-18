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Розпочалися масштабні навчання з ліквідації радіологічної аварії

Розпочалися масштабні навчання з ліквідації радіологічної аварії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Київщині відбуваються масштабні навчання з міжвідомчої взаємодії під час ліквідації радіологічної аварії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

За легендою навчань, на складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання після вибуху розпочалась пожежа. Є загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом. Термінова евакуація людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційна розвідка та дозиметричний контроль, перевірка місцезнаходження джерела випромінювання та загородження на контрольованій території.

Як повідомили в МВС, цей сценарій став основним під час першого дня міжвідомчих польових занять при інциденті, пов’язаному з вірогідною втратою контролю над радіоактивним матеріалом, які проходять у Міжнародному центрі Національної гвардії, що в селі Старе на Київщині.

У навчаннях беруть участь близько 100 учасників – це військовослужбовці Національної гвардії, представники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та місцевого самоврядування. Також задіяна спеціалізована техніка та обладнання, що надане американською стороною у рамках проекту.
Польові навчання передбачають три дні практичної підготовки за різними сценаріями. Перший етап – це гасіння пожежі на об’єкті та виявлення нестачі джерел іонізуючого випромінювання. Наступного дня буде їх пошук, а на завершення – відпрацювання змодельованої дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем, що перевозив джерела іонізуючого випромінювання.

Цитата

«Сьогодні Національна гвардія України дуже стрімко реформує підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Ми вже маємо сучасні засоби захисту та обладнання, що використовуються не лише під час навчань, а й під час виконання особовим складом підрозділів НГУ службово-бойових завдань за призначенням. Ми активно переймаємо досвід наших міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, де радіаційний, хімічний, біологічний захист віднесено до рівня національної безпеки», – зазначив начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту – начальник служби екологічної безпеки Головного управління НГУ полковник Руслан Кріцин.

Одним із кінцевих результатів співпраці Національної гвардії України з Агентством зменшення загроз Міністерства оборони США має бути створення сучасних навчальних програм підготовки, наближених до стандартів НАТО, а також побудова у Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів навчального комплексу з підготовки фахівців з питань реагування на радіаційні, хімічні, біологічні і ядерні загрози та інших категорій особового складу за потреби.

До речі 

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що МВС розробляє проект створення Центру протидії природнім стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім - допомагати й Європі у подоланні надзвичайних ситуацій. Урядовець заявив про це під час зустрічі українських вогнеборців, які повернулися з Греції, де допомагали подолати масштабні пожежі в екосистемах. Також українські ДСНС-ники допомагали впоратися зі стихійним лихом Туреччині, яку охопили пожежі та паводки.

Раніше УНН писав про зміни клімату, що призводять до масштабних пожеж, суперзлив та паводків. Усе це ставить нові виклики перед українцями, адже погодні умови в Україні змінюються, за оцінками експертів, доволі швидко.

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