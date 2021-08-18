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Начались масштабные учения по ликвидации радиологической аварии

Начались масштабные учения по ликвидации радиологической аварии

Киев  •  УНН

 • 21065 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Киевской области проходят масштабные учения по межведомственному взаимодействию при ликвидации радиологической аварии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

По легенде учений, на складе, где хранится большое количество источников ионизирующего излучения после взрыва начался пожар. Есть угроза повреждения контейнеров с радиоактивным материалом. Эвакуация людей из зоны пожара, его тушения, радиационная разведка и дозиметрический контроль, проверка местонахождения источника излучения и ограждения на контролируемой территории.

Как сообщили в МВД, этот сценарий стал основным во время первого дня межведомственных полевых занятий при инциденте, связанном с возможной потерей контроля над радиоактивным материалом, которые проходят в Международном центре Национальной гвардии, в селе Старое Киевской области.

В учениях принимают участие около 100 участников — это военнослужащие Национальной гвардии, представители Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и местного самоуправления. Также задействована специализированная техника и оборудование, предоставленное американской стороной в рамках проекта.

Полевые учения предусматривают три дня практической подготовки по разным сценариям. Первый этап — это тушения пожара на объекте и выявления недостатка источников ионизирующего излучения. На следующий день будет их поиск, а в завершение — отработка смоделированной ДТП с автомобилем, который перевозил источники ионизирующего излучения.

Цитата

“Сегодня Национальная гвардия Украины очень быстро реформирует подразделения радиационной, химической, биологической защиты. Мы уже имеем современные средства защиты и оборудования, используемых не только во время учений, но и во время выполнения личным составом подразделений НГУ служебно-боевых задач по назначению. Мы активно перенимаем опыт наших международных партнеров, в частности Соединенных Штатов Америки, где радиационный, химический, биологический защиту отнесено к уровню национальной безопасности”, - отметил начальник службы радиационной, химической, биологической защиты — начальник службы экологической безопасности Главного управления НГУ полковник Руслан Крицын.

Одним из конечных результатов сотрудничества Национальной гвардии Украины с Агентством уменьшения угроз Министерства обороны США должно быть создание современных учебных программ подготовки, приближенных к стандартам НАТО, а также построение в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений учебного комплекса по подготовке специалистов по вопросам реагирования на радиационные, химические , биологические и ядерные угрозы и других категорий личного состава при необходимости.

К слову

Министр внутренних дел Денис Монастирський заявил, что МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийним бедствиям, который будет работать в Украине, а затем - помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций. Чиновник заявил об этом во время встречи украинских пожарных, которые вернулись из Греции, где помогали преодолеть масштабные пожары в экосистемах. Также украинские ГСЧС-ники помогали справиться со стихийным бедствием Турции, которую охватили пожары и наводнения.

Ранее УНН писал об изменениях климата, приводящих к масштабным пожарам, суперливням и паводкам. Все это ставит новые вызовы перед украинцами, ведь погодные условия в Украине меняются, по оценкам экспертов, довольно быстро.

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