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Відбулося засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад щодо питань Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та за участі спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові щодо питань Київщини. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Відбулося засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад щодо питань Київщини

Деталі

Наживо та в онлайн-форматі до засідання долучилися понад 200 учасників, серед яких – представники центральної влади, керівництво Верховної Ради та народні депутати, представники Київської області, зокрема начальник ОВА, в.о. голови облради, начальники РВА, посли іноземних держав та представники міжнародних організацій.

Заступник керівника Офісу Президента, виконавчий секретар президії Конгресу Олексій Кулеба наголосив на важливості розв’язання проблемних питань щодо реалізації проєктів відбудови та відновлення територіальних громад Київської області, які постраждали внаслідок російської агресії.

Учасники засідання президії Конгресу заслухали питання, порушені представниками органів місцевого самоврядування та жителями територіальних громад Київщини.

Єрмак наголосив, що відбудова всіх постраждалих від війни регіонів – це ключовий елемент відновлення України загалом. Він відзначив роль країн-партнерів, які надають нашій державі значну допомогу в різних сферах.

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“Крім інфраструктурної відбудови, йдеться про рішуче реформування багатьох систем, елементів та «налаштувань» у нашій державі. У певному сенсі мова про перезаснування України за стандартами ЄС і НАТО, членами яких ми неодмінно станемо в осяжному майбутньому. Це й ринкова економіка, і безпека, і механізми демократії, і віднайдення нового балансу стримувань і противаг, верховенство права, соціальна справедливість, відкритість до передових ідей і практик та багато іншого”, – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що особливу роль у питанні оборонної підтримки України відіграють Сполучені Штати Америки.

“Спільними зусиллями ми стримали агресора. І зараз Україна успішно повертає своє. Та слід визнати: екзистенційна загроза для нашої держави не минула, тож цей час треба використати для максимального посилення її стійкості. Базовий елемент тут – тісний діалог про комплексну відбудову України. І ми вдячні Сполученим Штатам за лідерство в цьому процесі”, – зазначив керівник ОП.

Доповнення

Єрмак зауважив, що на підтвердження такого лідерства 14 вересня цього року Президент Джозеф Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України.

Пріцкер подякувала за зустрічі й важливі питання, які обговорювалися сьогодні.

Вона запевнила у продовженні підтримки українських регіонів з боку США й зауважила, що децентралізація дає змогу дослухатися до думок жителів громад.

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«Економіка вашої країни розвивається в регіонах. Це має свої результати. Сьогодні я хочу почути ваші ідеї щодо того, як Україна може розвиватися і як ми – зокрема, світова спільнота, приватний сектор – можемо допомогти вам втілити ваші проєкти», – сказала Пріцкер.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Київщина, про яку йшлося на засіданні, – це регіон, що не дав російським окупантам дістатися столиці в перші дні повномасштабного вторгнення.

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«Тому наше завдання – зробити все для того, щоб відбудувати Київщину та інші регіони, які зазнали руйнувань від цієї страшної навали», – наголосив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що громади Київщини підготовлені до опалювального сезону практично на 100%, блоки атомних електростанцій працюють, також накопичено достатньо газу у сховищах – 15,8 млрд куб. м.

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“Звичайно, ключове – це пасивний і активний захист. Зокрема, на Київщині ми захищаємо ключові енергетичні об’єкти від ударів дронів і ракет”, – зазначив він.

Другим викликом голова уряду назвав відбудову громад Київської області. Серед пріоритетів – розмінування та відновлення житлових будинків.

“Тут США також є лідерами нашої підтримки. Створений спеціальний тренінговий центр для підготовки саперів, яких Україна потребує понад 10 тисяч. Це наша безпека”, – зазначив він.

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За словами Шмигаля, на Київщині з 28 тис. зруйнованих унаслідок бойових дій житлових об’єктів відновлено 12 тис. Це зроблено з використанням усіх видів фінансування, зокрема й допомоги міжнародних партнерів.

Під час онлайн-включення представники громад Ірпеня, Мощуна, Кухарів, Андріївки, Шевченкового та Мархалівки поінформували учасників засідання президії Конгресу про проблеми, пов’язані з процесом відбудови. Зокрема, йшлося про розробку проєктно-кошторисної документації відновлення житла, реалізацію програми відновлення зруйнованих приватних будинків, виплату відповідних компенсацій постраждалим власникам та розмінування територій.

Керівник ОП наголосив, що новий, розширений, формат засідання президії Конгресу дає змогу будь-якому представнику громади отримати вичерпну відповідь від влади щодо актуальних проблем населеного пункту.

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“Такий зв’язок між владою та громадянином є запорукою того, що ми матимемо повну інформацію про проблематику й разом знаходитимемо шляхи розв’язання будь-якого питання” – підкреслив Єрмак.

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