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Состоялось заседание президиума Конгресса местных и региональных властей по вопросам Киевщины

Киев • УНН

 • 368911 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и при участии спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер состоялось расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте по вопросам Киевщины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Состоялось заседание президиума Конгресса местных и региональных властей по вопросам Киевщины

Детали

Вживую и в онлайн-формате к заседанию присоединились более 200 участников, среди которых – представители центральной власти, руководство Верховной Рады и народные депутаты, представители Киевской области, в частности начальник ОВА, и.о. председателя облсовета, начальники РВА, послы иностранных государств и представители международных организаций.

Заместитель руководителя Офиса Президента, исполнительный секретарь президиума Конгресса Алексей Кулеба отметил важность решения проблемных вопросов по реализации проектов восстановления и восстановления территориальных общин Киевской области, пострадавших в результате российской агрессии.

Участники заседания президиума Конгресса заслушали вопросы, поднятые представителями органов местного самоуправления и жителями территориальных громад Киевщины.

Ермак отметил, что восстановление всех пострадавших от войны регионов – это ключевой элемент восстановления Украины в целом. Он отметил роль стран-партнеров, которые оказывают нашему государству значительную помощь в различных сферах.

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“Помимо инфраструктурного восстановления, речь идет о решительном реформировании многих систем, элементов и «настроек» в нашем государстве. В определенном смысле речь идет о переустройстве Украины по стандартам ЕС и НАТО, членами которых мы непременно станем в обозримом будущем. Это и рыночная экономика, и безопасность, и механизмы демократии, и нахождение нового баланса сдержек и противовесов, верховенство права, социальная справедливость, открытость к передовым идеям и практикам и многое другое”, – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что особую роль в вопросе оборонной поддержки Украины играют Соединенные Штаты Америки.

“Совместными усилиями мы сдержали агрессора. И сейчас Украина успешно возвращает свое. Но следует признать: экзистенциальная угроза для нашего государства не миновала, поэтому это время надо использовать для максимального усиления его устойчивости. Базовый элемент здесь – тесный диалог о комплексном восстановлении Украины. И мы благодарны Соединенным Штатам за лидерство в этом процессе”, – отметил руководитель ОП.

Дополнение

Ермак отметил, что в подтверждение такого лидерства 14 сентября этого года Президент Джозеф Байден назначил Пенни Прицкер специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины.

Прицкер поблагодарила за встречи и важные вопросы, которые обсуждались сегодня.

Она заверила в продолжении поддержки украинских регионов со стороны США и отметила, что децентрализация позволяет прислушиваться к мнению жителей общин.

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«Экономика вашей страны развивается в регионах. Это имеет свои результаты. Сегодня я хочу услышать ваши идеи относительно того, как Украина может развиваться и как мы – в частности, мировое сообщество, частный сектор – можем помочь вам воплотить ваши проекты», – сказала Прицкер.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Киевщина, о которой шла речь на заседании, – это регион, который не дал российским оккупантам добраться до столицы в первые дни полномасштабного вторжения.

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«Поэтому наша задача – сделать все для того, чтобы отстроить Киевщину и другие регионы, которые подверглись разрушениям от этого страшного нашествия», – подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что общины Киевщины подготовлены к отопительному сезону практически на 100%, блоки атомных электростанций работают, также накоплено достаточно газа в хранилищах – 15,8 млрд куб. м.

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“Конечно, ключевое – это пассивная и активная защита. В частности, на Киевщине мы защищаем ключевые энергетические объекты от ударов дронов и ракет”, – отметил он.

Вторым вызовом глава правительства назвал восстановление громад Киевской области. Среди приоритетов – разминирование и восстановление жилых домов.

“Здесь США также являются лидерами нашей поддержки. Создан специальный тренинговый центр для подготовки саперов, в которых Украина нуждается более 10 тысяч. Это наша безопасность”, – отметил он.

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По словам Шмыгаля, на Киевщине из 28 тыс. разрушенных в результате боевых действий жилых объектов восстановлено 12 тыс. Это сделано с использованием всех видов финансирования, в том числе и помощи международных партнеров.

Во время онлайн-включения представители громад Ирпеня, Мощуна, Кухарив, Андреевки, Шевченкового и Мархаловки проинформировали участников заседания президиума Конгресса о проблемах, связанных с процессом восстановления. В частности, речь шла о разработке проектно-сметной документации восстановления жилья, реализации программы восстановления разрушенных частных домов, выплате соответствующих компенсаций пострадавшим владельцам и разминировании территорий.

Руководитель ОП отметил, что новый, расширенный, формат заседания президиума Конгресса позволяет любому представителю громады получить исчерпывающий ответ от власти по актуальным проблемам населенного пункта.

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“Такая связь между властью и гражданином является залогом того, что мы будем иметь полную информацию о проблематике и вместе будем находить пути решения любого вопроса” – подчеркнул Ермак.

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