Відбулося підготовче судове засідання у справі про напад на жінку у потязі "Маріуполь-Київ"

"За результатами засідання, обвинувальний акт призначено до розгляду. Наступне судове засідання відбудеться 22 грудня 2020 року", - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, обвинувачений напав на жінку, побив її та намагався зґвалтувати у присутності її малолітнього сина. Зловмисником виявився уродженець Запоріжжя, 1975 року народження, якого згодом суд відправив рецидивіста під арешт.

Чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.