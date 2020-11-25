Відбулося підготовче судове засідання у справі про напад на жінку у потязі "Маріуполь-Київ"

Відбулося підготовче судове засідання у справі про напад на жінку у потязі "Маріуполь-Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Солом’янському районному суді міста Києва відбулося підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням чоловіка у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням "Маріуполь-Київ". Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"За результатами засідання, обвинувальний акт призначено до розгляду. Наступне судове засідання відбудеться 22 грудня 2020 року", - повідомили у прокуратурі.
Зазначається, що наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Нагадаємо, 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, обвинувачений напав на жінку, побив її та намагався зґвалтувати у присутності її малолітнього сина. Зловмисником виявився уродженець Запоріжжя, 1975 року народження, якого згодом суд відправив рецидивіста під арешт.
Чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.