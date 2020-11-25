Состоялось подготовительное судебное заседание по делу о нападении на женщину в поезде "Мариуполь-Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Соломенском районном суде города Киева состоялось подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению мужчины в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда "Мариуполь-Киев". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"По результатам заседания, обвинительный акт назначено к рассмотрению. Следующее судебное заседание состоится 22 декабря 2020 года", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что в настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Напомним, 31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, обвиняемый напал на женщину, избил ее и пытался изнасиловать в присутствии ее малолетнего сына. Злоумышленником оказался уроженец Запорожья, 1975 года, который впоследствии суд отправил рецидивиста под арест.
Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и уголовного проступка по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.