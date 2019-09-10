Відбулося перше жеребкування нового розіграшу Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Федерація баскетболу України провела жеребкування 1/16 фіналу чоловічого Кубка України, в якому братимуть участь команди Першої, Вищої ліг та Суперліги Парі-Матч. Про це інформує сайт Федерації, передає УНН.
В цьому раунді протистояння складатиметься з двох матчів — перший проходитиме на майданчику команди, яка представляє нижчу лігу. Якщо обидва клуби представляють одну лігу — перший матч гратиметься на майданчику команди, яка вказана першою. Кваліфікаційний раунд, за підсумками якого буде остаточно визначено пари 1/16 фіналу, завершиться 6 жовтня.
Пари 1/16 фіналу:
1 — “Київ-Баскет-2” — "Краматорськ"/"Дніпро-3“
2 — “Старий Луцьк-Університет” — “Запоріжжя”
3 — “Дніпро” — “Маріуполь”
4 — “Ніко-Баскет” (Миколаїв) — “Інваспорт-ДОС-ДЮСШ” (Дніпро)
5 — "Хмельницьке"/"ДіДіБао" (Кам’янець Подільский) — “Житомир”
6 — “Черкаські Мавпи-2” — “Хімік-2” (Южне)
7 — “Прометей” (Кам’янське) — “Кремінь” (Кременчук)/Новомосковськ
8 — “Одеса” — “Рівне-ОШВСМ”
9 — “Тернопіль-ТНЕУ” — “Золотий Вєк” (Кропивницький)
10 — “Політехнік” (Харків) — “Харківські Соколи”
11 — “Дніпро-2” — “СумДУ” (Суми)
12 — “Маріуполь-2” — “Хімік” (Южне)
13 — “Черкаські Мавпи” — “Говерла” (Івано-Франківськ)
14 — “Київ-Баскет” — “Львівська Політехніка”
15 — “Калуш-ПНУ” — “Миколаїв”
16 — “Кривий Ріг-КДПУ” — "Коростень"/"Вінницькі Зубри“.
Відзначимо, що жеребкування Фіналу-4 теж не відбуватиметься, все визначатиме загальна сітка. Приміром у 1/8 фіналу гратимуть переможці пари “1” проти переможця пари “2”, переможець пари “3” проти переможця пари “4” і так далі.