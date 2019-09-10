Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Федерация баскетбола Украины провела жеребьевку 1/16 финала мужского Кубка Украины, в котором примут участие команды Первой, Высшей лиг и Суперлиги Пари-Матч. Об этом сообщает сайт Федерации, передает УНН.
В этом раунде противостояния будет состоять из двух матчей — первый проходить на площадке команды, которая представляет низшую лигу. Если оба клуба представляют одну лигу — первый матч будет играть на площадке команды, которая указана первой. Квалификационный раунд, по итогам которого будет окончательно определен пары 1/16 финала, завершится 6 октября.
Пары 1/16 финала:
1 — “Киев-Баскет-2” — "Краматорск"/"Днепр-3“
2 — “Старый Луцк-Университет” — “Запорожье”
3 — “Днепр” — “Мариуполь”
4 — “Нико-Баскет” (Николаев) — “Инваспорт-ДОС-ДЮСШ” (Днепр)
5 — "Хмельницкое"/"ДиДиБао" (Каменец Подольский) — “Житомир”
6 — “Черкасские Обезьяны-2” — “Химик-2” (Южный)
7 — “Прометей” (Каменское) — “Кремень” (Кременчуг)/Новомосковск
8 — “Одесса” — “Ровно-ОШВСМ”
9 — “Тернополь-ТНЭУ” — “Золотой Век” (Кропивницкий)
10 — “Политехник” (Харьков) — “Харьковские Соколы”
11 — “Днепр-2” — “СумГУ” (Сумы)
12 — “Мариуполь-2” — “Химик” (Южный)
13 — “Черкасские Мавпы” — “Говерла” (Ивано-Франковск)
14 — “Киев-Баскет” — “Львовская Политехника”
15 — “Калуш-ПНУ” — “Николаев”
16 — “Кривой Рог-КГПУ” — "Коростень"/"Винницкие Зубры“.
Отметим, что жеребьевка Финала-4 тоже не будет происходить, все будет определять общая сетка. Именно в 1/8 финала играть победители пары “1” против победителя пары “2”, победитель пары “3” против победителя пары “4” и так далее.