Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Кубка Украины по баскетболу

В этом раунде противостояния будет состоять из двух матчей — первый проходить на площадке команды, которая представляет низшую лигу. Если оба клуба представляют одну лигу — первый матч будет играть на площадке команды, которая указана первой. Квалификационный раунд, по итогам которого будет окончательно определен пары 1/16 финала, завершится 6 октября.

Пары 1/16 финала:

1 — “Киев-Баскет-2” — "Краматорск"/"Днепр-3“

2 — “Старый Луцк-Университет” — “Запорожье”

3 — “Днепр” — “Мариуполь”

4 — “Нико-Баскет” (Николаев) — “Инваспорт-ДОС-ДЮСШ” (Днепр)

5 — "Хмельницкое"/"ДиДиБао" (Каменец Подольский) — “Житомир”

6 — “Черкасские Обезьяны-2” — “Химик-2” (Южный)

7 — “Прометей” (Каменское) — “Кремень” (Кременчуг)/Новомосковск

8 — “Одесса” — “Ровно-ОШВСМ”

9 — “Тернополь-ТНЭУ” — “Золотой Век” (Кропивницкий)

10 — “Политехник” (Харьков) — “Харьковские Соколы”

11 — “Днепр-2” — “СумГУ” (Сумы)

12 — “Мариуполь-2” — “Химик” (Южный)

13 — “Черкасские Мавпы” — “Говерла” (Ивано-Франковск)

14 — “Киев-Баскет” — “Львовская Политехника”

15 — “Калуш-ПНУ” — “Николаев”

16 — “Кривой Рог-КГПУ” — "Коростень"/"Винницкие Зубры“.

Отметим, что жеребьевка Финала-4 тоже не будет происходить, все будет определять общая сетка. Именно в 1/8 финала играть победители пары “1” против победителя пары “2”, победитель пары “3” против победителя пары “4” и так далее.