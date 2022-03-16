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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5847 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Відбулись переговори Зеленського з прокурором Міжнародного кримінального суду

Відбулись переговори Зеленського з прокурором Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

 • 102623 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом, який почав свою роботу в Україні. Про це Глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“Говорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні. Вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців”, - написав Президент.

Деталі

На оприлюдненому фрагменті розмови Хан розповів Зеленському, що вже встиг побачити фотографії з Маріуполя та з інших міст України, те як страждають люди, діти, жінки, чоловіки.

“Закон повинен зараз іти вперед і використовуватись для захисту цих людей… Я з нетерпінням чекаю ефективної співпраці з Україною і отримання інформації всіх перехоплених свідчень для того, щоб докопатися до суті”, - сказав Хан.

"Всі розуміють, що відбувається. Є вже 2 тисячі полонених, є свідки, є відео, є все що вони сказали, без тиску. Всі, хто забрав життя у людей ні за що на нашій землі – всі повинні бути покарані. Будемо з вами співпрацювати на найвищому рівні", - відповів йому Глава держави.

Раніше

Міжнародний кримінальний суд на початку березня офіційно розпочав розслідування нападу росії на Україну.

Як писав УНН, прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вже в Україні.

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