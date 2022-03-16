Состоялись переговоры Зеленского с прокурором Международного уголовного суда

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом, который начал свою работу в Украине. Об этом Глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Говорил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине. Уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев”, - написал Президент.

Детали

На обнародованном фрагменте разговора Хан рассказал Зеленскому, что уже успел увидеть фотографии из Мариуполя и других городов Украины, то как страдают люди, дети, женщины, мужчины.

“Закон должен сейчас идти вперед и использоваться для защиты этих людей. Я с нетерпением жду эффективного сотрудничества с Украиной и получения информации всех перехваченных показаний для того, чтобы докопаться до сути”, - сказал Хан.

"Все понимают, что происходит. Есть уже 2 тысячи пленных, есть свидетели, есть видео, есть все что они сказали, без давления. Все, кто унес жизни у людей ни за что на нашей земле - все должны быть наказаны. Будем с вами сотрудничать на самом высоком уровне", - ответил ему Глава государства.

Ранее

Международный уголовный суд в начале марта официально начал расследование нападения россии на Украину.

Как писал УНН, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан уже в Украине.

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