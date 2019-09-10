Відбулась перша офіційна зустріч нового віце-прем’єра України з членами Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби у Брюсселі з депутатами Європейського Парламенту, євродепутати висловили готовність надалі підтримувати Україну, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби уряду.
“Під час першої офіційної зустрічі віце-прем’єр-міністра із членами Європарламенту сторона ЄП поінформувала про результати візиту своєї місії зі спостереження за виборами в Україні. Депутати запевнили у незмінності підтримки України, висловили готовність до подальшої співпраці та закликали Україну до продовження проєвропейських реформ. Члени Європарламенту поцікавилися намірами новопризначеного Уряду, перспективою продовження низки реформ, зокрема, медичної та децентралізації. Вони також запитували віце-прем’єра про євроінтеграційний курс України і подальші кроки на цьому шляху”, — повідомили в пресслужбі.
Як зазначили в Уряді, Кулеба висловив вдячність європарламентарям за підтримку України, запевнив членів Європарламенту у незмінності євроінтеграційного курсу країни та продовженні розпочатих проєвропейських реформ.
Повідомляється, що у зустрічі взяли участь Голова комітету ЄП у закордонних справах Девід МакАлістер (Німеччина, ЄНП), новообраний Голова Парламентської асамблеї Євронест Андріус Кубіліус (Литва, ЄНП), делегація ЄП зі спостереження за виборами в Україні, а також члени Європарламенту Ізабель Сантос (Португалія, ПАСД), Ларс Патрік Берг (Німеччина, ІД), Річард Чернецькі (Польща, ЄКР), Міхаель Галлер (Німеччина, ЄНП).
Члени Європарламенту також висловили бажання особисто привітати звільненого українського політв’язня, режисера Олега Сенцова на одній з пленарних сесій Європарламенту.
Раніше сьогодні Кулеба обговорив з віце-президентом ЄК Валдісом Домбровскісом макрофінансову допомогу Україні.