Состоялась первая официальная встреча нового вице-премьера Украины с членами Европарламента
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы в Брюсселе с депутатами Европарламента, евродепутаты выразили готовность в дальнейшем поддерживать Украину, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.
"Во время первой официальной встречи вице-премьер-министра с членами Европарламента сторона ЕП проинформировала о результатах визита своей миссии по наблюдению за выборами в Украине. Депутаты заверили в неизменности поддержки Украины, выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и призвали Украину к продолжению проевропейских реформ. Члены Европарламента поинтересовались намерениями нового Правительства, перспективой продолжения ряда реформ, в частности, медицинской и децентрализации. Они также спрашивали вице-премьера о евроинтеграционном курсе Украины и дальнейших шагах на этом пути", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в правительстве, Кулеба выразил благодарность европарламентариям за поддержку Украины, заверил членов Европарламента в неизменности евроинтеграционного курса страны и продолжении начатых проевропейских реформ.
Сообщается, что во встрече приняли участие Председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид МакАлистер (Германия, ЕНП), новоизбранный глава Парламентской ассамблеи Евронест Андриус Кубилиус (Литва, ЕНП), делегация ЕП по наблюдению за выборами в Украине, а также члены Европарламента Изабель Сантос (Португалия, ПАСД), Ларс Патрик Берг (Германия, ИД), Ричард Чернецки (Польша, ЕКС), Михаэль Галлер (Германия, ЕНП).
Члены Европарламента также выразили желание лично поздравить освобожденного украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова на одной из пленарных сессий Европарламента.
Ранее сегодня Кулеба обсудил с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом макрофинансовую помощь Украине.