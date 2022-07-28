"Видавав" українські паспорти російським диверсантам: у Харкові затримали колишнього податківця

Цитата

«За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова. Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у 4 тис. доларів», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У межах слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ задокументували передачу йому 3 тис. доларів в якості передоплати. При чому «замовник» паспорта здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь рф і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

Як зазначається, СБУ затримала виробника фальшивих документів на «гарячому», коли той забирав «другий транш» за готовий паспорт.

Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Громадянин рф, який «замовив» український паспорт, перебуває у полі зору СБУ і з ним проводяться відповідні процесуальні дії.

Вживаються заходи для встановлення всіх причетних до схеми та осіб, які отримали паспорт України через цього ділка.

Доповнення

СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці.