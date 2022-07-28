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"Выдавал" украинские паспорта российским диверсантам: в Харькове задержали бывшего налоговика

"Выдавал" украинские паспорта российским диверсантам: в Харькове задержали бывшего налоговика

Киев • УНН

 • 133334 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Служба безопасности Украина разоблачила злоумышленников, производивших для иностранцев украинские паспорта. Среди их клиентов были россияне, которые, по информации СБУ, вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу оккупантов, передает УНН.

Цитата

«По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, после временной оккупации областного центра перебравшийся в Харьков. Для изготовления фейковых документов злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере. Стоимость фальшивого паспорта оценил в 4 тыс. долларов», - говорится в сообщении.

Детали 

В рамках следственно-оперативных мер сотрудники СБУ задокументировали передачу ему 3 тыс. долларов в качестве предоплаты. Причем «заказчик» паспорта осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу россии и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины.

Как отмечается, СБУ задержала производителя фальшивых документов на «горячем», когда тот забирал «второй транш» за готовый паспорт.

Пока ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины.

Гражданин РФ, который «заказал» украинский паспорт, находится в поле зрения СБУ и с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

Принимаются меры по установлению всех причастных к схеме и лиц, получивших паспорт Украины через этого дельца.

Дополнение 

СБУ обезвредила российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Донецкой железной дороге.

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