Видаватимуть лише готові паспорти: столичні ЦНАПи змінюють режим роботи на три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) в українській столиці працюватимуть лише на видачу готових паспортних документів 23-25 серпня. Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує УНН.
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«Якщо візит був запланований на ці дати за попереднім записом, він буде перенесений на найближчі дати у зручний для заявника час», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Сall-центр працюватиме у посиленому режимі. Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.
Доповнення
У Києві 22-24 серпня наземний громадський транспорт курсуватиме за скороченим графіком – із 06:00 до 21:00.
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